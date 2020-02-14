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Греческий политик оценил идею запрета на отчуждение территорий России
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РИА Новости

Греческий политик оценил идею запрета на отчуждение территорий России

13:57 14.02.2020 (обновлено: 14:26 14.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникСпециальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис. Архивное фото
АФИНЫ, 14 фев – РИА Новости. Намерение президента РФ Владимира Путина закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России говорит, что такие угрозы есть, оно позволит не повторять совершенные ранее ошибки, одной из которых стала передача Крыма, считает бывший советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Путин в четверг на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Веланис отметил, что попытки отобрать земли у России были постоянно.
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"Россия в течение веков много раз испытывала натиски или попытки других сил отнять ее территории. Это было почти во всех войнах. И во всех войнах Россия побеждала, ничего не теряла. В этом году мы как раз отмечаем 75 лет Великой Победы. Это наглядный пример того, что очень большие аппетиты открылись у многих, в том числе у Гитлера и Германии, приобрести богатства России. Но они получили такой отпор, что человечество будет помнить еще долго. Победу в этом году отмечает все человечество, потому что Россия защитила не только свои территории, Россия защитила еще территории других стран, которые, кстати, об этом забыли", - сказал Веланис РИА Новости.
По его словам, то, что в конституции вводится такая статья, означает, что и сегодня существует угроза. Также эксперт провел аналогию между Россией и Грецией, которая, по его словам, тоже никогда не вела войны для приобретения чужих территорий.
"Россия и Греция имеют одно общее – они никогда не претендовали на чужие территории и просто защищали свои земли. Это общее у наших народов, общее в культуре, в сознании", - считает он. Веланис напомнил, что в прошлом Россия передавала свои территории.
"Запись в Конституции России, может быть, запрещает повторять некоторые ошибки, некоторые оплошности, которые раньше делались, когда передавали территории другим, как Крым. Россия говорит, что когда-то был отдан Крым, как и другие территории. Конечно, фиксируя нынешние границы, Россия заявляет, что она ничего не требует от других", - сказал эксперт.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
13 февраля, 16:45
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Димитрис ВеланисКонституция РФГрецияРоссияВ мире
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