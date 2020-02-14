Мишустин: необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Методы профилактики и диагностики онкозаболеваний в России совершенствуются, важно, чтобы и маленькие пациенты могли этим воспользоваться, необходимые онкобольным детям лекарства всегда должны быть доступны для пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в пятницу провел совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения онкобольных детей. Он отметил, что совещание проводится в преддверии Дня защиты детей, которые больны раком.
"Это очень серьезный диагноз, который, конечно, воспринимается как трагедия в семье, особенно когда это ребенок. Но методы профилактики, диагностики совершенствуются, появляются достаточно активно новые препараты и высокотехнологичная помощь по этому направлению. Очень важно, чтобы детки, которые болеют, могли всем этим воспользоваться, и диагноз остался бы в прошлом", - заявил Мишустин.
Он предложил министерству здравоохранения и Росздравнадзору детально проанализировать ситуацию с лекарственным обеспечением онкобольных.
13 февраля, 11:33Мишустин оценил ситуацию с лекарствами для тяжелобольных детей
"Важно очень, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов. Вы знаете, что родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов зачастую не хватает", - добавил глава кабмина.
Он подчеркнул, что нужно чрезвычайно внимательно относиться и к больным детям, и к их семьям.
"Им требуется наша поддержка. И все, что от нас зависит, в том числе обеспечение их необходимыми лекарствами, мы сделаем", - пообещал Мишустин.