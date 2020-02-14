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Мишустин: необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны
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РИА Новости

Мишустин: необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны

13:53 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Методы профилактики и диагностики онкозаболеваний в России совершенствуются, важно, чтобы и маленькие пациенты могли этим воспользоваться, необходимые онкобольным детям лекарства всегда должны быть доступны для пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в пятницу провел совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения онкобольных детей. Он отметил, что совещание проводится в преддверии Дня защиты детей, которые больны раком.
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"Это очень серьезный диагноз, который, конечно, воспринимается как трагедия в семье, особенно когда это ребенок. Но методы профилактики, диагностики совершенствуются, появляются достаточно активно новые препараты и высокотехнологичная помощь по этому направлению. Очень важно, чтобы детки, которые болеют, могли всем этим воспользоваться, и диагноз остался бы в прошлом", - заявил Мишустин.
Он предложил министерству здравоохранения и Росздравнадзору детально проанализировать ситуацию с лекарственным обеспечением онкобольных.
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"Важно очень, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов. Вы знаете, что родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов зачастую не хватает", - добавил глава кабмина.
Он подчеркнул, что нужно чрезвычайно внимательно относиться и к больным детям, и к их семьям.
"Им требуется наша поддержка. И все, что от нас зависит, в том числе обеспечение их необходимыми лекарствами, мы сделаем", - пообещал Мишустин.
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Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
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