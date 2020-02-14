Мишустин: необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Методы профилактики и диагностики онкозаболеваний в Методы профилактики и диагностики онкозаболеваний в России совершенствуются, важно, чтобы и маленькие пациенты могли этим воспользоваться, необходимые онкобольным детям лекарства всегда должны быть доступны для пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Премьер в пятницу провел совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения онкобольных детей. Он отметил, что совещание проводится в преддверии Дня защиты детей, которые больны раком.

"Это очень серьезный диагноз, который, конечно, воспринимается как трагедия в семье, особенно когда это ребенок. Но методы профилактики, диагностики совершенствуются, появляются достаточно активно новые препараты и высокотехнологичная помощь по этому направлению. Очень важно, чтобы детки, которые болеют, могли всем этим воспользоваться, и диагноз остался бы в прошлом", - заявил Мишустин.

"Важно очень, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов. Вы знаете, что родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов зачастую не хватает", - добавил глава кабмина.

Он подчеркнул, что нужно чрезвычайно внимательно относиться и к больным детям, и к их семьям.