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Дерипаска ответил на сообщения FT о причастности к отмыванию средств
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РИА Новости

Дерипаска ответил на сообщения FT о причастности к отмыванию средств

13:53 14.02.2020 (обновлено: 15:47 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги, и заявил РИА Новости, что введенные против него санкции являются политическими.
Издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых оно ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Дерипаска добивается в американском суде их снятия, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.
В письме перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
"Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства — их отклонил бы любой суд в мире. У OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций. Дело против меня — это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях. Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире", — заявил Дерипаска РИА Новости через своего представителя.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
8892721392
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Министерство финансов СШАFinancial TimesОлег ДерипаскаСШАЭкономика
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