Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T13:51+0300
https://ria.ru/20200214/1564775990.html
В ЛНР заявили, что силовики используют комплекс РЭБ в районе Золотого
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики используют комплекс РЭБ в районе Золотого

13:51 14.02.2020
1005
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики используют РЭБ в районе населенного пункта Золотое, расположенного на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Девятого февраля боевики 72-й бригады ВС Украины в районе населенного пункта Золотое Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех "Буковель-АД" мобильной группы 305 батальона радиоэлектроннй борьбы (РЭБ), вследствие чего наблюдатели миссии были вынуждены прекратить мониторинг за территорией... и посадить беспилотник", - заявил Осадчий.
Авария на электроподстанции
13 февраля, 09:09
В ЛНР более 400 квартир и домов остались без электроснабжения
По данным Народной милиции, таким образом украинские силовики пытаются помешать найти свою военную технику, которая размещена в Попаснянском районе в обход минских договоренностей. Осадчий уточнил, что работу мобильной станции РЭБ "Буковель-АД" отметила разведка ЛНР в районе подконтрольной Киеву Кряковки.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
12 февраля, 20:16
В ЛНР назвали абсурдом предложение Киева открыть КПП в районе Золотого
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
300041
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Лев Лещенко
Лещенко назвал размер своей пенсии
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Украинские военные
В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о "намеках" России на присоединение Белоруссии
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Греческий политик оценил идею запрета на отчуждение территорий России
Газоизмерительная станция
"Газпром" договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния