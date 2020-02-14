В ЛНР заявили, что силовики используют комплекс РЭБ в районе Золотого

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики используют РЭБ в районе населенного пункта Золотое, расположенного на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Девятого февраля боевики 72-й бригады ВС Украины в районе населенного пункта Золотое Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех "Буковель-АД" мобильной группы 305 батальона радиоэлектроннй борьбы (РЭБ), вследствие чего наблюдатели миссии были вынуждены прекратить мониторинг за территорией... и посадить беспилотник", - заявил Осадчий.
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По данным Народной милиции, таким образом украинские силовики пытаются помешать найти свою военную технику, которая размещена в Попаснянском районе в обход минских договоренностей. Осадчий уточнил, что работу мобильной станции РЭБ "Буковель-АД" отметила разведка ЛНР в районе подконтрольной Киеву Кряковки.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.