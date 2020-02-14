Онищенко оценил актуальность создания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимости в создании вакцины от коронавируса в кратчайшие сроки в настоящее время пока нет, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
"Вакцина сейчас не актуальна. Она, может быть, понадобится, если эта ситуация не остановится. А она имеет все признаки остановиться", - сказал Онищенко на пресс-конференции по теме коронавируса.
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Он отметил, что научной проблемы создать вакцину от коронавируса нет, но это займёт определённое время в связи прохождением клинических испытаний. "Это долгая песня", - добавил Онищенко.
Работа в этом направлении схожа с разработкой вакцин от гриппа, пояснил бывший главный санитарный врач.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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