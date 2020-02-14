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Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек
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РИА Новости

Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек

13:47 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Одна из женщин, пострадавших при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске, скончалась в больнице, вследствие чего число погибших в результате ЧП возросло до двух, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.
В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. Утром в пятницу умер пострадавший мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
13 февраля, 09:44
На Урале три человека пострадали при замыкании проводки на заводе
"По информации следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии сегодня, 14 февраля, утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы Первоуральска, второй погибшей стала женщина, госпитализированная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.
По данным СУСК, теперь статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 143 УК РФ), по ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
13 февраля, 15:40
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ПервоуральскСвердловская областьРоссияПроисшествия
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