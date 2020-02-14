Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Одна из женщин, пострадавших при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Одна из женщин, пострадавших при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске , скончалась в больнице, вследствие чего число погибших в результате ЧП возросло до двух, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.

В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. Утром в пятницу умер пострадавший мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска.

"По информации следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии сегодня, 14 февраля, утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших", – говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы Первоуральска, второй погибшей стала женщина, госпитализированная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.