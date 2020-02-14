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Мишустин назвал страну производства не главным в лекарствах
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РИА Новости

Мишустин назвал страну производства не главным в лекарствах

13:46 14.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что работа над улучшением качества российских препаратов для онкобольных продолжится, однако в приоритете при лечении должна быть не страна происхождения лекарства, а его эффективность.
Премьер в пятницу провел совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения онкобольных детей.
"Для нас, конечно, безусловный приоритет - это жизнь и здоровье, выздоровление пациента, тем более ребенка, который болен. Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как быстро ребенок может почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь", - заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что для этого, прежде всего, необходимы качественные препараты. Глава кабмина отметил, что тема качества лекарств возникает регулярно, и 13 февраля она достаточно подробно обсуждалась на встрече представителей кабмина с врачами-онкологами.
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"В последние годы отечественные фармпроизводители работали очень серьезно над улучшением качества производимых лекарств, им также оказывалась серьезная поддержка. У нас уже появились сегодня хорошие качественные лекарства, которые не уступают зарубежным аналогам, продаются намного дешевле, и работа по созданию таких препаратов будет нами продолжена", - заверил премьер.
Однако история болезни всегда индивидуальна, подчеркнул он, есть ситуации, когда комплексное использование препаратов, включая зарубежные, дает лучшие результаты, позволяет сократить количество побочных эффектов, ведет к тому, что пациент быстрее выздоравливает.
"И в этих случаях в приоритете - мы все понимаем - должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента, особенно если этот пациент - маленький ребенок", - заявил Мишустин.
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