Офис Зеленского подаст в суд из-за информации о встрече с Патрушевым

Ранее в украинской программе-расследовании "Схемы" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации. В Кремле назвали враньем сообщения о поездке Патрушева в Оман и встрече там с Зеленским.