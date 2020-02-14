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2020-02-14T13:41+0300
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Офис Зеленского подаст в суд из-за информации о встрече с Патрушевым
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РИА Новости

Офис Зеленского подаст в суд из-за информации о встрече с Патрушевым

13:41 14.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию о том, что глава государства во время поездки в Оман встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщила в пятницу пресс-служба офиса.
Ранее в украинской программе-расследовании "Схемы" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации. В Кремле назвали враньем сообщения о поездке Патрушева в Оман и встрече там с Зеленским.
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"Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором потребуем опровержений и извинений", - говорится в сообщении.
Кроме того, офис Зеленского решил обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый", в эфире которого вышла программа "Схемы", на распространение в информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием.
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"Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы", о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности. Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", - заявили в офисе Зеленского.
При этом информацию от источников журналистов в ведомстве назвали домыслами и манипуляцией общественным мнением, которая "выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой".
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Владимир ЗеленскийНиколай ПатрушевУкраинаВ мире
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