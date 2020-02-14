В Москве задержали "клофелинщика", грабившего богатых женщин

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Полицейские задержали жителя столицы по подозрению в краже денег и драгоценностей у одиноких женщин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и предлагал угостить кофе. Если дама соглашалась, мужчина приглашал ее в свой автомобиль, а сам отправлялся покупать кофе, куда незаметно добавлял сильнодействующий лекарственный препарат.

"По пути домой после нескольких глотков женщина постепенно переставала контролировать происходящее, а уже в квартире окончательно теряла сознание. Придя в себя, она обнаруживала пропажу денежных средств и ювелирных украшений", - сказала Волк.

Полицейские задержали подозреваемого в одном из столичных районов. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Москвы. Уже подтверждено два преступления по статье "Кража", которые инкриминируются задержанному.

У злоумышленника при обыске обнаружены драгоценные изделия и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также ёмкости с порошкообразным веществом белого цвета, которое направлено на исследование.