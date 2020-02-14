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В Москве задержали "клофелинщика", грабившего богатых женщин
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РИА Новости

В Москве задержали "клофелинщика", грабившего богатых женщин

13:41 14.02.2020 (обновлено: 13:42 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Полицейские задержали жителя столицы по подозрению в краже денег и драгоценностей у одиноких женщин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленник знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и предлагал угостить кофе. Если дама соглашалась, мужчина приглашал ее в свой автомобиль, а сам отправлялся покупать кофе, куда незаметно добавлял сильнодействующий лекарственный препарат.
"По пути домой после нескольких глотков женщина постепенно переставала контролировать происходящее, а уже в квартире окончательно теряла сознание. Придя в себя, она обнаруживала пропажу денежных средств и ювелирных украшений", - сказала Волк.
Полицейские задержали подозреваемого в одном из столичных районов. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Москвы. Уже подтверждено два преступления по статье "Кража", которые инкриминируются задержанному.
У злоумышленника при обыске обнаружены драгоценные изделия и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также ёмкости с порошкообразным веществом белого цвета, которое направлено на исследование.
"Имеются основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Московского региона", - добавила Волк.
Сотрудник полиции
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Ирина ВолкМоскваРоссияПроисшествия
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