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Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве
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РИА Новости

Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве

13:40 14.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.
Ее накануне разыскала в Московской области полиция. По данным СК, следователи с участием переводчика допросили 29-летнюю женщину, оставившую 12 февраля ребёнка в переходе на западе Москвы.

"В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка. Сегодня следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Видео допроса размещено на YouTube-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что возбуждено дело по статье об оставлении в опасности, врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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