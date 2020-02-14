Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве

"В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка. Сегодня следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Видео допроса размещено на YouTube-канале ведомства.