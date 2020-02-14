Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.
Ее накануне разыскала в Московской области полиция. По данным СК, следователи с участием переводчика допросили 29-летнюю женщину, оставившую 12 февраля ребёнка в переходе на западе Москвы.
"В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка. Сегодня следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Видео допроса размещено на YouTube-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что возбуждено дело по статье об оставлении в опасности, врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца.