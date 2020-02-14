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В СФ прокомментировали проект Зеленского о "городе-саде"для крымчан
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РИА Новости

В СФ прокомментировали проект Зеленского о "городе-саде"для крымчан

13:38 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что проект президента Украины Владимира Зеленского по созданию специального города в Херсонской области для переселенцев из Крыма направлен на переезд всех крымчан на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщалось, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
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"Президент Зеленский выступил с проектом "города-сада" в Херсоне для переселенцев из Крыма. Понятно, с прицелом на то, что сначала часть крымчан переедет в Херсон, а затем весь Крым переедет на Украину", - написал Косачев в Facebook.
По его мнению, если Зеленский оставит свое увлечение несбыточными проектами и начнет строительство демократической и свободной Украины, там появятся города нового типа, в которых люди будут чувствовать себя в безопасности, говоря на родном языке и вспоминая свое героическое прошлое.
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"Сады не заставят себя ждать, если Зеленский оставит прожектёрство и начнёт заниматься реальным строительством демократической и свободной Украины для всех без исключения ее граждан".

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Константин Косачев
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