В СФ прокомментировали проект Зеленского о "городе-саде"для крымчан

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что проект президента Украины Владимира Зеленского по созданию специального города в Херсонской области для переселенцев из Крыма направлен на переезд всех крымчан на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщалось, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
"Президент Зеленский выступил с проектом "города-сада" в Херсоне для переселенцев из Крыма. Понятно, с прицелом на то, что сначала часть крымчан переедет в Херсон, а затем весь Крым переедет на Украину", - написал Косачев в Facebook.
По его мнению, если Зеленский оставит свое увлечение несбыточными проектами и начнет строительство демократической и свободной Украины, там появятся города нового типа, в которых люди будут чувствовать себя в безопасности, говоря на родном языке и вспоминая свое героическое прошлое.
"Сады не заставят себя ждать, если Зеленский оставит прожектёрство и начнёт заниматься реальным строительством демократической и свободной Украины для всех без исключения ее граждан".