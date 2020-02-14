В Югре задержали мужчину, пытавшегося провести нефтепровод на дачу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Безработный житель Ханты-Мансийского автономного округа нанял рабочих, чтобы провести при помощи незаконной врезки нефтепровод до своей дачи, сообщает региональное УМВД.
Обращение в полицию Нефтеюганского района о несанкционированной врезке в трубопровод поступило от представителя службы безопасности одного из нефтегазодобывающих предприятий. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 55-летний безработный из Когалыма, ранее судимый за аналогичные преступления, отметили в УМВД.
"Оперативники выяснили, что злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку с целью хищения нефти. Шланг от врезки он протянул на дачный участок, где планировал сливать и собирать углеводороды для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дачный участок мужчина приобрел осенью 2019 года специально для этих целей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о попытке кражи из нефтепровода, подозреваемый находится под стражей.
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