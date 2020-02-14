В Югре задержали мужчину, пытавшегося провести нефтепровод на дачу

"Оперативники выяснили, что злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку с целью хищения нефти. Шланг от врезки он протянул на дачный участок, где планировал сливать и собирать углеводороды для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.