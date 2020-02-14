Сергей Лазарев представил в сети трек на английском языке Back in time

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев представил в сети трек Back in time на английском языке, который записал с DJ Ivan Martin.
"Для всех, кто соскучился по мне на английском, в лучших традициях", — написал Лазарев в инстаграме.
В композиции он поет о любви, отношениях и сожалеет об ошибках прошлого: "почему я не попытался сделать все правильно".
Поклонники положительно оценили работу Лазарева и DJ Ivan Martin (правда, на странице диджея. У музыканта до сих пор ограничен доступ для комментариев).
"Спасибо за потрясающую песню. Браво! Живая, музыкальная, потрясающая работа", — @solovey_._.
"Отличный трек", — присоединилась к обсуждению @elina_yagudaev.
"Здорово получилось", — прокомментировала @natalyars30.
16 января, 17:40КультураСергей Лазарев отписался от всех друзей в инстаграме