Сергей Лазарев представил в сети трек на английском языке Back in time

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев представил в сети трек Back in time на английском языке, который записал с DJ Ivan Martin.

"Для всех, кто соскучился по мне на английском, в лучших традициях", — написал Лазарев в инстаграме.

В композиции он поет о любви, отношениях и сожалеет об ошибках прошлого: "почему я не попытался сделать все правильно".

Поклонники положительно оценили работу Лазарева и DJ Ivan Martin (правда, на странице диджея. У музыканта до сих пор ограничен доступ для комментариев).

"Спасибо за потрясающую песню. Браво! Живая, музыкальная, потрясающая работа", — @solovey_._.

"Отличный трек", — присоединилась к обсуждению @elina_yagudaev.