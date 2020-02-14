В Челябинске нашли устроивших розыгрыш с "больным" коронавирусом

По данным полиции, в СМИ и интернете появилось видео, на котором неизвестные люди в защитных костюмах, масках и респираторах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют убегавшего от них мужчину. При этом беглец хватал за одежду прохожих. Далее на видео в него якобы "стреляют" и уносят.