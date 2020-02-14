В Челябинске нашли устроивших розыгрыш с "больным" коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Полиция установила личности двух молодых людей, которые устроили розыгрыш в Челябинске с якобы больным коронавирусом, в отношении них возбуждены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство", сообщил в пятницу пресс-центр УМВД России по Челябинску.
По данным полиции, в СМИ и интернете появилось видео, на котором неизвестные люди в защитных костюмах, масках и респираторах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют убегавшего от них мужчину. При этом беглец хватал за одежду прохожих. Далее на видео в него якобы "стреляют" и уносят.
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"По факту размещенного материала в УМВД России по Челябинску проведена проверка. Полицейскими установлены личности двоих участников видеосъемки, 1992 и 1994 годов рождения. Их доставили в отдел полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску, где в отношении молодых людей были составлены административные протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
Материалы направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска, уточняется в сообщении.
За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, поясняет полиция.