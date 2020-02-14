Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарствами

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарственным обеспечением онкобольных.
Глава кабмина в пятницу провел совещание о совершенствовании онкологической медпомощи. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи озвучила девять первоочередных предложений кабмина в этой сфере; Мишустин в свою очередь сообщил, что в этот же день, 14 февраля подпишет распоряжение с соответствующими поручениями.
Премьер также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и исполняющему обязанности руководителя Росздравнадзора Дмитрию Пархоменко проработать вопрос создания специальной цифровой платформы, где граждане смогут узнать о доступности лекарств для онкобольных.
"По всем остальным пунктам просил бы вас ежемесячно в правительство докладывать и на регулярной основе - Татьяне Алексеевне (Голиковой - ред.)", - обратился Мишустин к присутствующим на встрече руководителям профильных ведомств.