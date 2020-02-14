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Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарствами
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РИА Новости

Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарствами

13:33 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарственным обеспечением онкобольных.
Глава кабмина в пятницу провел совещание о совершенствовании онкологической медпомощи. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи озвучила девять первоочередных предложений кабмина в этой сфере; Мишустин в свою очередь сообщил, что в этот же день, 14 февраля подпишет распоряжение с соответствующими поручениями.
Премьер также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и исполняющему обязанности руководителя Росздравнадзора Дмитрию Пархоменко проработать вопрос создания специальной цифровой платформы, где граждане смогут узнать о доступности лекарств для онкобольных.
"По всем остальным пунктам просил бы вас ежемесячно в правительство докладывать и на регулярной основе - Татьяне Алексеевне (Голиковой - ред.)", - обратился Мишустин к присутствующим на встрече руководителям профильных ведомств.
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Дмитрий ПархоменкоМихаил МурашкоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Правительство РФОбщество
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