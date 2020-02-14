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Онищенко призвал не бояться посылок из Китая
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РИА Новости

Онищенко призвал не бояться посылок из Китая

13:32 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал не бояться посылок из Китая, если в них не будет "змеи или летучей мыши".
"Нужно или не нужно получать посылки из Китая? Можно получать, если вам оттуда не присылают змею, которую вы на завтрак себе заказали, или летучую мышь", - сказал Онищенко на пресс-конференции, посвящённой новому коронавирусу.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоКитайРоссияУханьВ мире
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