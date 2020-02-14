Лукашенко заявил о "намеках" России на присоединение Белоруссии

При этом глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"Поглощение Беларуси Россией - это не интеграция. Это - инкорпорация. Я на это никогда не пойду", - приводит издание слова президента.

Весной прошлого года издание уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.