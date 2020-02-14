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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-14T17:07+0300
https://ria.ru/20200214/1564774713.html
Лукашенко заявил о "намеках" России на присоединение Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко заявил о "намеках" России на присоединение Белоруссии

13:30 14.02.2020 (обновлено: 17:07 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.
При этом глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
Вчера, 01:32
На гербе Белоруссии станет меньше России
В свою очередь, издание "СБ.Беларусь сегодня" сообщило, что во время беседы с сотрудниками предприятия Лукашенко отметил, что он был инициатором этой интеграции и остается ее сторонником, но она должна проходить на равноправных началах.
"Поглощение Беларуси Россией - это не интеграция. Это - инкорпорация. Я на это никогда не пойду", - приводит издание слова президента.
Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, уточнив, что лидеры стран говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.
Весной прошлого года издание уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
у солнцеликого не прокатила тема создания союзного государства, решили перейти на план Б - переписать конституцию.... а все чтобы царствовать на троне пожизненно...иначе отъем награбленного у его семьи и друзей и пожизненное
15 февраля, 00:53
Aleksandr Asann
382001021
Молодец Батька, покажи фигу этим алчным торговцам нашей Родиной ..
15 февраля, 00:54
ggromov007
29100088
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