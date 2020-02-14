Белорусский депутат назвал ценности, которые объединяют Москву и Минск

МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Институт семьи сейчас переживает кризис во всем мире, однако приверженность традиционным семейным ценностям объединяет Россию и Белоруссию, считает замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет "родителя номер один" и "родителя номер два" - будут мама и папа. Такое заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.
"Если говорить о Беларуси, то президент нашей страны, я уверен в этом на 100%, и другие это знают, поддерживает традиционные семейные ценности. Беларусь - европейское государство, и мы считаем, что эти же ценности мы несем и в Европу… Так было, есть и будет. Вообще институт семьи сейчас переживает кризис везде, во всем мире, в том числе в России и Беларуси. Мы много говорим о том, что надо заниматься воспитанием детей, воспитанием нашего общества, чтобы все-таки ценность семьи, понимание того, насколько она важна, оставалось. На мой взгляд, это объединяет не только Беларусь и Россию, а многие-многие страны", - сказал Гайдукевич РИА Новости в пятницу.
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По мнению депутата, в том числе и в Европе "понимание этого (традиционных ценностей – ред.), между прочим, тоже есть". Гайдукевич подчеркнул, что полностью поддерживает заявление Путина.
"Я хочу, чтоб мои дети называли меня папой, я хочу, чтобы мои внуки называли моих детей так, как мы привыкли это слышать. Так воспитывали наши предки меня, и хочется, чтобы те ценности, которые я впитал с молоком своей матери, впитывались также моими последователями – внуками, правнуками. Почему мы должны менять наши традиции, отказываться от того, чем мы жили всю жизнь? Разве это плохо?" - задался вопросом парламентарий.
Собеседник агентства добавил, что "это, наоборот, и есть демократия, и ничем не ущемляет чьи-либо права". "Это наше право – жить так, так хотят наши люди. При этом я выступаю категорически против дискриминации кого-либо по любым вопросам", - добавил депутат.
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