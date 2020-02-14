Белорусский депутат назвал ценности, которые объединяют Москву и Минск

"Если говорить о Беларуси, то президент нашей страны, я уверен в этом на 100%, и другие это знают, поддерживает традиционные семейные ценности. Беларусь - европейское государство, и мы считаем, что эти же ценности мы несем и в Европу… Так было, есть и будет. Вообще институт семьи сейчас переживает кризис везде, во всем мире, в том числе в России и Беларуси. Мы много говорим о том, что надо заниматься воспитанием детей, воспитанием нашего общества, чтобы все-таки ценность семьи, понимание того, насколько она важна, оставалось. На мой взгляд, это объединяет не только Беларусь и Россию, а многие-многие страны", - сказал Гайдукевич РИА Новости в пятницу.