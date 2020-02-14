Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-14T13:59+0300
https://ria.ru/20200214/1564774604.html
Белорусский депутат назвал ценности, которые объединяют Москву и Минск
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/18/1563461819_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_d63c8af3f19dfe7c2df1b56117b2a909.jpg
РИА Новости

Белорусский депутат назвал ценности, которые объединяют Москву и Минск

13:29 14.02.2020 (обновлено: 13:59 14.02.2020)
400
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМолодая семья на прогулке
Молодая семья на прогулке
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Молодая семья на прогулке . Архивное фото
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Институт семьи сейчас переживает кризис во всем мире, однако приверженность традиционным семейным ценностям объединяет Россию и Белоруссию, считает замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет "родителя номер один" и "родителя номер два" - будут мама и папа. Такое заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.
"Если говорить о Беларуси, то президент нашей страны, я уверен в этом на 100%, и другие это знают, поддерживает традиционные семейные ценности. Беларусь - европейское государство, и мы считаем, что эти же ценности мы несем и в Европу… Так было, есть и будет. Вообще институт семьи сейчас переживает кризис везде, во всем мире, в том числе в России и Беларуси. Мы много говорим о том, что надо заниматься воспитанием детей, воспитанием нашего общества, чтобы все-таки ценность семьи, понимание того, насколько она важна, оставалось. На мой взгляд, это объединяет не только Беларусь и Россию, а многие-многие страны", - сказал Гайдукевич РИА Новости в пятницу.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 февраля, 18:06
Песков прояснил сообщения об объединении России и Белоруссии
По мнению депутата, в том числе и в Европе "понимание этого (традиционных ценностей – ред.), между прочим, тоже есть". Гайдукевич подчеркнул, что полностью поддерживает заявление Путина.
"Я хочу, чтоб мои дети называли меня папой, я хочу, чтобы мои внуки называли моих детей так, как мы привыкли это слышать. Так воспитывали наши предки меня, и хочется, чтобы те ценности, которые я впитал с молоком своей матери, впитывались также моими последователями – внуками, правнуками. Почему мы должны менять наши традиции, отказываться от того, чем мы жили всю жизнь? Разве это плохо?" - задался вопросом парламентарий.
Собеседник агентства добавил, что "это, наоборот, и есть демократия, и ничем не ущемляет чьи-либо права". "Это наше право – жить так, так хотят наши люди. При этом я выступаю категорически против дискриминации кого-либо по любым вопросам", - добавил депутат.
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
Вчера, 01:32
На гербе Белоруссии станет меньше России
1340015
Обсудить 0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о "намеках" России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Москва и Минск продолжат работу по интеграционным "дорожным картам"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным
Владимир Зеленский
Офис Зеленского подаст в суд из-за информации о встрече с Патрушевым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт оценил заявления Лукашенко об отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск захотел от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о поступивших поправках к Конституции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского о "городе мечты" для крымчан
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Югре задержали мужчину, пытавшегося провести нефтепровод на дачу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния