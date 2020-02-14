Крашенинников рассказал о поступивших поправках к Конституции

"На сегодняшний день в профильный комитет по государственному строительству и законодательству поступило более 220 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. Кроме того, предложения по изменению конституции аккумулируются и рассматриваются в рабочей группе, где на рассмотрении находится уже более 500 предложений – от членов рабочей группы и от граждан и организаций со всей страны", - сказал Крашенинников журналистам.