Крашенинников рассказал о поступивших поправках к Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 220 поправок поступило в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции РФ, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.
"На сегодняшний день в профильный комитет по государственному строительству и законодательству поступило более 220 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. Кроме того, предложения по изменению конституции аккумулируются и рассматриваются в рабочей группе, где на рассмотрении находится уже более 500 предложений – от членов рабочей группы и от граждан и организаций со всей страны", - сказал Крашенинников журналистам.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.