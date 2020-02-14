Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов не допускать коррупции

"Вы все знаете о последних резонансных событиях. Подход должен быть вам понятен: все нарушения будут жестко пресекаться. Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться. Поэтому главы муниципалитетов должны еще раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется", – приводятся в сообщении слова губернатора.