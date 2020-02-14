Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-14T13:24+0300
https://ria.ru/20200214/1564774301.html
Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов не допускать коррупции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости

Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов не допускать коррупции

13:24 14.02.2020
23
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов призвал глав муниципалитетов пресекать случаи родства среди чиновников и не допускать коррупции, сообщает пресс-служба главы региона.
Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нем приняли участие прокурор округа Анатолий Васильев, глава следственного управления Следственного комитета Андрей Егоров, члены правительства, главы муниципалитетов. На заседании подвели итоги работы по борьбе с нарушениями законодательства в прошлом году и обсудили план действий на 2020 год. Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу не допускать нарушений среди подчиненных.
"Вы все знаете о последних резонансных событиях. Подход должен быть вам понятен: все нарушения будут жестко пресекаться. Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться. Поэтому главы муниципалитетов должны еще раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Отдельно Артюхов остановился на теме родственных связей между служащими в муниципалитетах. Он подчеркнул, что это недопустимо, и призвал глав выявить все такие случаи.
Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе в личных сообщениях в социальных сетях, и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.
Наручники
4 февраля, 07:24
Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции
010000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховАнатолий ВасильевЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Города России. Сочи
Омбудсмен попросит мэрию Сочи помочь пенсионерке, живущей в санатории
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о поступивших поправках к Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский
В СФ прокомментировали проект Зеленского о "городе-саде"для крымчан
Сотрудник полиции
В Челябинске нашли устроивших розыгрыш с "больным" коронавирусом
Водолаз МЧС
В Астраханской области три рыбака утонули, провалившись под лед
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Югре задержали мужчину, пытавшегося провести нефтепровод на дачу
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Власти района в Югре на год освободят ветеранов от оплаты "коммуналки"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали "клофелинщика", грабившего богатых женщин
Председатель правления Международного экологического движения Живая Планета, телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма Зверополис в кинотеатре Москва
Дроздов поддержал упоминание в Конституции защиты природы
Казань
Один день конкурса "Новая волна" будет посвящен татарской культуре
Украинский военный
В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за неделю
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Мишустин попросил регулярно докладывать о ситуации с лекарствами
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств
Чиновник
Глава нижегородского района, которому дарили вазелин, подал в отставку
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния