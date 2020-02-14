Губернатор ЯНАО призвал глав муниципалитетов не допускать коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов призвал глав муниципалитетов пресекать случаи родства среди чиновников и не допускать коррупции, сообщает пресс-служба главы региона.
Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нем приняли участие прокурор округа Анатолий Васильев, глава следственного управления Следственного комитета Андрей Егоров, члены правительства, главы муниципалитетов. На заседании подвели итоги работы по борьбе с нарушениями законодательства в прошлом году и обсудили план действий на 2020 год. Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу не допускать нарушений среди подчиненных.
"Вы все знаете о последних резонансных событиях. Подход должен быть вам понятен: все нарушения будут жестко пресекаться. Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться. Поэтому главы муниципалитетов должны еще раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Отдельно Артюхов остановился на теме родственных связей между служащими в муниципалитетах. Он подчеркнул, что это недопустимо, и призвал глав выявить все такие случаи.
Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе в личных сообщениях в социальных сетях, и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.