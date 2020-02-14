Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал прогнозы распространения коронавируса среди 60-80% мирового населения.
Ранее гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян заявил, что большинство экспертов считают, что каждый зараженный может передать вирус как минимум двум людям. Таким образом, заразиться может две трети населения Земли.
"Не заболеют. Может, через 100 лет и заболеют. Почему через 100 лет? Потому что этот тип коронавируса был нейтрален человеку. Сейчас он прорвал межвидовой барьер, стали и люди болеть этим. Конечно же, теперь он стал нашим не противником, но, во всяком случае, задираться с нами. <…> Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет двух третей планеты заболевших. Хватит людей пугать".
Онищенко призвал журналистов не нагнетать ситуацию и воздержаться от попыток "информационной террористической атаки".
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По его мнению, следует информировать людей о мерах предосторожности, а не раскручивать "жареные" случаи.
Депутат также не считает, что сейчас существует необходимость создать вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.
"Вакцина сейчас не актуальна. Она, может быть, понадобится, если эта ситуация не остановится. А она имеет все шансы остановиться", — пояснил он.
Создание вакцины займет определенное время из-за необходимости пройти клинические испытания, добавил Онищенко.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название COVID-2019.
Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами страны заразились 505 человек, включая два случая в России.