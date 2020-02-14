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Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей
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РИА Новости

Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей

13:22 14.02.2020 (обновлено: 14:32 14.02.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал прогнозы распространения коронавируса среди 60-80% мирового населения.
Ранее гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян заявил, что большинство экспертов считают, что каждый зараженный может передать вирус как минимум двум людям. Таким образом, заразиться может две трети населения Земли.

"Не заболеют. Может, через 100 лет и заболеют. Почему через 100 лет? Потому что этот тип коронавируса был нейтрален человеку. Сейчас он прорвал межвидовой барьер, стали и люди болеть этим. Конечно же, теперь он стал нашим не противником, но, во всяком случае, задираться с нами. <…> Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет двух третей планеты заболевших. Хватит людей пугать".

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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По его мнению, следует информировать людей о мерах предосторожности, а не раскручивать "жареные" случаи.
Депутат также не считает, что сейчас существует необходимость создать вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Вакцина сейчас не актуальна. Она, может быть, понадобится, если эта ситуация не остановится. А она имеет все шансы остановиться", — пояснил он.

Создание вакцины займет определенное время из-за необходимости пройти клинические испытания, добавил Онищенко.
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Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Геннадий ОнищенкоКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
У нас настолько сильные сомнения в компетентности Онищенко, что слово "оценил" рядом "Онищенко" выглядит максимум как художественный прием.
14 февраля, 13:36
DIDenis Inkognito
12600030
Байки про треть населения Земли выгядят еще более фантастично...
14 февраля, 14:14
НДНикита Долгушев
2300015
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