Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей

"Не заболеют. Может, через 100 лет и заболеют. Почему через 100 лет? Потому что этот тип коронавируса был нейтрален человеку. Сейчас он прорвал межвидовой барьер, стали и люди болеть этим. Конечно же, теперь он стал нашим не противником, но, во всяком случае, задираться с нами. <…> Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет двух третей планеты заболевших. Хватит людей пугать".