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2020-02-14T13:20+0300
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В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
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РИА Новости

В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей

13:20 14.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики
Флаг Донецкой Народной Республики
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Флаг Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ДНР не был установлен размер минимальной оплаты труда.
"Он направлен на защиту трудящихся от маленькой зарплаты, на повышение социальной стабильности. Согласно закону, размер минимальной оплаты труда устанавливается в размере 6065 рублей", - сказал журналистам председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Как отметила депутат парламента Юлия Крюкова, этот закон позволяет законодательно установить размер минимальной оплаты труда.
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"Минимальный размер оплаты труда будет применяться для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального страхования", - отметила Крюкова во время выступления в Народном совете.
Документ был поддержан депутатами единогласно. Он вступит в силу со дня публикации на официальном сайте парламента республики.
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