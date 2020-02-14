В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ДНР не был установлен размер минимальной оплаты труда.
"Он направлен на защиту трудящихся от маленькой зарплаты, на повышение социальной стабильности. Согласно закону, размер минимальной оплаты труда устанавливается в размере 6065 рублей", - сказал журналистам председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Как отметила депутат парламента Юлия Крюкова, этот закон позволяет законодательно установить размер минимальной оплаты труда.
"Минимальный размер оплаты труда будет применяться для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального страхования", - отметила Крюкова во время выступления в Народном совете.
Документ был поддержан депутатами единогласно. Он вступит в силу со дня публикации на официальном сайте парламента республики.