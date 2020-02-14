В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей

"Он направлен на защиту трудящихся от маленькой зарплаты, на повышение социальной стабильности. Согласно закону, размер минимальной оплаты труда устанавливается в размере 6065 рублей", - сказал журналистам председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году

В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году

"Минимальный размер оплаты труда будет применяться для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального страхования", - отметила Крюкова во время выступления в Народном совете.