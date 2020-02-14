Москва и Минск продолжат работу по интеграционным "дорожным картам"

По словам белорусского лидера, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й "дорожной картой" по углублению интеграции, стороны договорились не обсуждать. "Чисто экономические вопросы по интеграции (обсуждаются – ред.)", - уточнил Лукашенко.