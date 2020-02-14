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2020-02-14T14:03+0300
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Москва и Минск продолжат работу по интеграционным "дорожным картам"
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РИА Новости

Москва и Минск продолжат работу по интеграционным "дорожным картам"

13:13 14.02.2020 (обновлено: 14:03 14.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - цитирует Лукашенко в пятницу госагентство Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й "дорожной картой" по углублению интеграции, стороны договорились не обсуждать. "Чисто экономические вопросы по интеграции (обсуждаются – ред.)", - уточнил Лукашенко.
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