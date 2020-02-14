Москва и Минск продолжат работу по интеграционным "дорожным картам"

МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - цитирует Лукашенко в пятницу госагентство Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й "дорожной картой" по углублению интеграции, стороны договорились не обсуждать. "Чисто экономические вопросы по интеграции (обсуждаются – ред.)", - уточнил Лукашенко.