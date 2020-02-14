Власти держат под контролем социальную стабильность в Чемодановке

Один из цыганских домов в Чемодановке. Архивное фото

Один из цыганских домов в Чемодановке

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Власти Власти Пензенской области контролируют социальную стабильность в селе Чемодановка, которое стало известным после массовой драки с одним погибшим и несколькими ранеными, заявил губернатор Иван Белозерцев.

Белозерцев в пятницу на встрече с замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Михаилом Мишиным обсудил итоги реализации "дорожных карт" на территории Чемодановки после конфликта в июне прошлого года.

"Глава областной исполнительной власти отметил, что вопросы укрепления социальной стабильности на вышеупомянутой территории находятся на постоянном контроле всех органов власти региона", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Это касается и правительства Пензенской области, и муниципального образования, и депутатов, относящихся к данному округу, и, конечно, правоохранительных структур. К работе с населением также привлечены представители общественных организаций… Особое внимание мы уделяем местным активистам, выражающим общее мнение жителей, учитываем в работе их пожелания и инициативы", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Уточняется, что Мишин отметил оперативность, с которой были приняты "дорожные карты", и действенность предусмотренных мер, которые направлены как на работу с населением, так и на развитие сельской территории, улучшение ее социально-экономического положения. "Глава субъекта федерации уточнил, что работа по заданным направлениям будет продолжена и в текущем году", - добавила пресс-служба.

Ранее в правительстве области после массовой драки в Чемодановке сообщили, что это село до 2025 года получит около 100 миллионов рублей на создание комфортной среды, часть работ планировалось выполнить уже в 2019 году.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня прошлого года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке по трем статьям УК РФ расследует центральный аппарат СК. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.