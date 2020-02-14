СМИ: самую пожилую пациентку с коронавирусом выписали из больницы

"Пациентка 96 лет с коронавирусом была выписана из больницы при медицинском колледже Чжецзянского университета. Она является самой пожилой пациенткой, заразившейся коронавирусом в провинции Чжецзян на востоке Китая", - говорится в сообщении телеканала.