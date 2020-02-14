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СМИ: самую пожилую пациентку с коронавирусом выписали из больницы
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РИА Новости

СМИ: самую пожилую пациентку с коронавирусом выписали из больницы

13:11 14.02.2020
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© REUTERS / China DailyСанитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пациентка в возрасте 96 лет, которая была заражена новым типом коронавируса, выздоровела и выписана из больницы китайской провинции Чжецзян в пятницу, сообщает местный телеканал CGTN.
"Пациентка 96 лет с коронавирусом была выписана из больницы при медицинском колледже Чжецзянского университета. Она является самой пожилой пациенткой, заразившейся коронавирусом в провинции Чжецзян на востоке Китая", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что самым пожилым человеком, вылеченным от коронавируса, стал 91-летний житель провинции Хубэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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