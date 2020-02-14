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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-14T17:30+0300
https://ria.ru/20200214/1564770777.html
Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах
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РИА Новости

Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах

13:10 14.02.2020 (обновлено: 17:30 14.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже.
"Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Данное заявление Лукашенко сделал на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК во время рабочей поездки в Гомельскую область.
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
Вчера, 01:32
На гербе Белоруссии станет меньше России
Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" – передал Лукашенко слова российского коллеги.
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Все бывшие лимитрофы России обретя такую желанную независимость имеют жгучее желание и дальше получать преференции, ничего не отдавая взамен кроме " братской любви". Нахлебников у России всегда хватало с избытком. Так что пусть Алексанр Рыгоревич поднимется с колен и бодрыми шагами двинется в светлое будущее. Бог в помощь!
14 февраля, 15:32
ЮПЮрий Путятов
1600003
На переплату нефти деньги есть, а на скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам призывает платить Россию.))) Маразм какой то.
14 февраля, 17:05
Владимир Иванов-редкая
1111003
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