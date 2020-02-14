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Бывшего заместителя мэра Новокузнецка арестовали за мошенничество
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РИА Новости

Бывшего заместителя мэра Новокузнецка арестовали за мошенничество

13:07 14.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 фев - РИА Новости. Бывший заместитель главы Новокузнецка Андрей Федорчук и его родственник арестованы на два месяца по обвинению в мошенничестве на 12 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области, задержанный экс-чиновник, используя служебное положение, при проведении электронного аукциона на оказание услуг местной администрации "обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику". "С данной организацией впоследствии был заключен контракт на общую сумму около 12 миллионов рублей", - добавили в полиции.
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Подчеркивается, что, создав видимость производства работ, фирма не выполнила взятые обязательства, однако на основании недостоверных документов получила денежные средства, предусмотренные муниципальным контрактом. Бывшему заместителю главы Новокузнецка и его родственнику предъявлено обвинение в мошенничестве, им "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца".
Как сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово, экс-заместитель мэра Новокузнецка Андрей Федорчук арестован до 12 апреля.
"Центральным районным судом г. Кемерово избрана мера пресечения в отношении Федорчука А.В. – экс-заместителя главы г. Новокузнецка… Судом удовлетворено ходатайство следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится на сайте.
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