Бывшего заместителя мэра Новокузнецка арестовали за мошенничество

Подчеркивается, что, создав видимость производства работ, фирма не выполнила взятые обязательства, однако на основании недостоверных документов получила денежные средства, предусмотренные муниципальным контрактом. Бывшему заместителю главы Новокузнецка и его родственнику предъявлено обвинение в мошенничестве, им "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца".