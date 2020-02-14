Владислав Шапша: важно сохранить темп развития Калужской области

Владислав Шапша , назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области , дал первое интервью в новой должности РИА Новости. Он рассказал, какие основные задачи стоят перед ним на посту главы региона, как область будет удерживать высокие показатели в рейтингах инвестпривлекательности, а также как он планирует выстраивать общение с жителями в соцсетях. Беседовала Светлана Задера.

— Владислав Валерьевич, вчера вы встречались с президентом Владимиром Путиным, какие задачи он поставил перед вами? С чего начнете свою работу?

— Область, вне всякого сомнения, является одним из лидеров по разным показателям и в Российской Федерации, и в Центральном федеральном округе. Конечно, очень важно сохранить тот темп, который сегодня есть у региона. Очень важно сохранить ту ответственность перед инвесторами, которую так долго и так сложно заработать и очень легко растерять. Сегодня, конечно же, главнейшая задача в части сохранения инвестиционной привлекательности это подтверждение тех обязательств, которые были взяты и которые будут взяты перед всеми проектами, которые на сегодняшний день планируется реализовывать в Калужской области, а их немало.

В части реализации национальных проектов тоже есть серьезные показатели, серьезные, очень амбициозные цели, и очень важно здесь тоже не отстать, показать свои возможности, потому что это не просто цифры голые, это то, что видно каждому человеку. Это то, что люди ощущают в повседневной жизни. Собственно говоря, это и есть тот конкретный результат, который позволяет сделать растущей экономику, который позволяет сделать налоговые поступления от работающих на территории Калужской области предприятий. Это важнейшая задача, которую поставил президент.

— До назначения вы работали главой администрации Обнинска, взаимодействовали с предыдущим главой региона Анатолием Артамоновым. Он давал вам какие-то важные советы, делился какими-то тайнами?

— Тайны на то и тайны, чтобы остаться между двумя людьми, но на самом деле речь не о них, речь о том, что, вне всякого сомнения, сохраняется преемственность. Это большая ответственность перед жителями Калужской области, перед теми людьми, кто здесь живет, работает, это ответственность за их благополучие. Поэтому главная задача – идти вперед, наращивать темпы этой работы. Впереди выборы, это серьезный экзамен, и пройти эти выборы с хорошим результатом можно только общими усилиями, единой командой, которая называется Калужская область.

— Я правильно понимаю, что вы приняли решение об участии в выборах в этом году?

— Да.

— Как вы уже отметили, Калужская область традиционный лидер рейтингов инвестпривлекательности. Как будете удерживать позиции, учитывая, что другие регионы тоже не отстают и борьба очень серьезная?

— Вы знаете, в инвестициях, и предыдущий губернатор об этом много раз говорил, очень важно доверие. Для того чтобы его заслужить, он давал свой сотовый телефон всем инвесторам для прямой связи. Это был хороший совет для меня.

— Вы так же будете делать?

— Конечно. Открытость и прямая связь – это залог надежности и доверия.

— Вы говорили, что планируете делегировать Артамонова сенатором от региона. Какие задачи вы перед ним ставите?

— С таким опытом и такими возможностями, которые сегодня есть у Анатолия Дмитриевича, конечно, важно сохранить его потенциал для помощи Калужской области. Совет Федерации — то место, где эти возможности можно реализовать в полной мере. Думаю, что там он тоже займет ответственную позицию, которая позволит помогать и отстаивать интересы Калужской области на этом уровне.

— Планируете ли вы какие-то изменения в составе и структуре правительства региона?

— Думаю, что мы пойдем на выборы тем составом, который сегодня есть. Если понадобятся какие-то корректировки, они будут приняты, но чего-то экстренного я не вижу.

— Планируете ли в ближайшее время поездки по региону?

— Конечно, поеду в районы. Мы план еще не составляли, но он будет составлен. Думаю, что на следующей неделе мы уже начнем эту работу.

— Планируете ли в ближайшее время встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным? Какие вопросы планируете обсудить?

— Думаю, что такая встреча может состояться в ближайшее время. О точной дате пока говорить рано, но вопросы экономического и социального развития в первую очередь.

— Вы проходите сейчас обучение на третьем потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Как будете применять на практике знания, полученные там?

— Хочется сказать пространно – непосредственно будут применять. Хорошая школа, очень полезным вещам учат. Думаю, тут вопросов не должно быть никаких.

— Вы уже успели подружиться с кем-то из губернаторов и министров, которые проходят или проходили обучение там же?

— Со временем, думаю, мы об этом расскажем.

— Вы совсем недавно завели Instagram, там совсем немного фотографий. Как будете его использовать, планируете лично отвечать жителям?

— Я вообще в Facebook активно работаю, правда, там уже предел друзей достигнут. Я там все делал сам, общался с теми, кто мне пишет, на наиболее острые вопросы старался отвечать. Instagram, действительно, новый момент, посмотрим.