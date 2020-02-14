Песков прокомментировал идею Зеленского о "городе мечты" для крымчан

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать. Пока же, скажем так, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад, даже больше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о намерениях, высказанных Зеленским.