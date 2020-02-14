Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае

"На самом деле, хоть и с опозданием, мои коллеги в Китае заняли правильную позицию. Если раньше они дожидались лабораторного подтверждения случая, сегодня они по клинике, уже опыт накопили, стали ставить диагноз. Мы так всегда делаем, когда появляются такого рода вещи. И у нас иногда даже идёт гипердиагностика, которая потом снимается диагнозом, зато мы всех госпитализируем, берём под контроль и не даём им распространять (вирус). Поэтому вчерашний всплеск и рост на 33,9% - это был статистический всплеск. Потому что был утверждён стандарт новый и коллеги начали администрировать по этому (стандарту)" - сказал Онищенко.