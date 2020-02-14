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Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае
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РИА Новости

Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае

13:03 14.02.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае был статистическим в связи с администрированием случаев заболевания по новому стандарту, пояснил журналистам первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на пресс-конференции по теме коронавируса.
Ранее сообщалось, что рост числа зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к прежним темпам, больны почти 52 тысячи человек, сообщает региональный комитет здравоохранения. За сутки в провинции были зарегистрировано 116 новых летальных случаев. Ранее сообщалось о 1 310 скончавшихся. Число больных в регионе за сутки увеличилось на 4 823 до 51 986 человек. День назад число зараженных взлетело в полтора раза - сразу на 15 тысяч человек. Власти объяснили этот скачок применением нового метода диагностирования.
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"На самом деле, хоть и с опозданием, мои коллеги в Китае заняли правильную позицию. Если раньше они дожидались лабораторного подтверждения случая, сегодня они по клинике, уже опыт накопили, стали ставить диагноз. Мы так всегда делаем, когда появляются такого рода вещи. И у нас иногда даже идёт гипердиагностика, которая потом снимается диагнозом, зато мы всех госпитализируем, берём под контроль и не даём им распространять (вирус). Поэтому вчерашний всплеск и рост на 33,9% - это был статистический всплеск. Потому что был утверждён стандарт новый и коллеги начали администрировать по этому (стандарту)" - сказал Онищенко.
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Он отметил, что на сегодняшний день ситуация практически "вернулась в прошлое": идёт постоянное снижение темпов прироста заболевших.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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