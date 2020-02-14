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В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
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РИА Новости

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

13:00 14.02.2020 (обновлено: 13:25 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Мелехова назвала поведение медбрата недопустимым.
"Это прямое нарушение этики и деонтологии, с этим сотрудником расторгнут трудовой договор", — заявила министр здравоохранения Пермского края.
В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали РИА Новости, что Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее один из пользователей форума "Двач", представившись медиком, рассказал, что убил минимум десять пожилых пациентов, отключив их от аппарата ИВЛ. К посту он также прикрепил фотографию рабочего костюма с бейджем, на котором указано имя "Сергей Владимирович".
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11 февраля, 18:04
В Сети пытались вычислить автора сообщения. Сначала пользователи форума предположили, что это медбрат-анестезист Сергей Вольф из Кировского госпиталя ветеранов войн. Проверка показала его непричастность к преступлению.
Позднее на форуме назвали имя другого подозреваемого — сотрудника больницы имени Гринберга Сергея Калинина. Как сообщал телеканал РЕН-ТВ, он признался в авторстве.
Специальная комиссия, в которую вошли представители Минздрава Пермского края, изучили истории болезни, а также патолого-анатомические эпикризы и записи врачей всех пациентов, которые умерли во время работы медбрата-анастезиста Калинина. По итогам проверки информация Калинина, опубликованная на форуме "Двач", не подтвердилась.
Пациент в больнице
11 февраля, 15:34
В больнице рассказали о медбрате, писавшем об убийстве пациентов
8951283711
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ПермьПермский крайПроисшествия
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