В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020
ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось о возгорании на площади в 2 тысячи квадратных метров в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске.
"В цехе произошло обрушение на площади 800 квадратных метров. В настоящее время площадь пожара составляет 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
К тушению пожара привлечено 86 человек и 24 единицы техники, уточнил он. Также на месте работает специальная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС.
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