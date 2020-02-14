В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе

Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020

Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось о возгорании на площади в 2 тысячи квадратных метров в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске.

"В цехе произошло обрушение на площади 800 квадратных метров. В настоящее время площадь пожара составляет 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

К тушению пожара привлечено 86 человек и 24 единицы техники, уточнил он. Также на месте работает специальная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС.