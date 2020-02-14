Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T12:59+0300
https://ria.ru/20200214/1564770029.html
МИД предупредил россиян о манифестациях "желтых жилетов" в Париже
https://cdn22.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_41:430:2917:2048_1036x0_80_0_0_210b7c81ec4f6dfea99dfd3dc0665e3c.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях "желтых жилетов" в Париже

12:59 14.02.2020
185
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных уличных беспорядках и ограничениях в движении транспорта в Париже в субботу, 15 февраля, из-за манифестаций сторонников "желтых жилетов".
"Франция – 15 февраля в г. Париж ожидаются манифестации сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки"- говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
11 января, 18:40
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
В ДСКЦ МИД отметили, что возможны протестные акции и в других крупных городах страны.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Эдуард Филипп
11 декабря 2019, 15:16
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
000000
Обсудить 0
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
СМИ пишут, что человек с коронавирусом посетил конференцию в Лондоне
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского о "городе мечты" для крымчан
Турецкие военные
Турецкие военные ликвидировали шесть курдов на севере Ирака
Сирийско-турецкая граница
Турция перебросила 400 бойцов спецназа на границу с Идлибом
Геннадий Онищенко
Онищенко призвал не бояться посылок из Китая
Хургада, Египет
СМИ: в Египте британского туриста обвинили в сексуальном насилии
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Выяснилось, в каких странах предпочитают отдыхать российские туристы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Москва и Минск продолжат работу по интеграционным "дорожным картам"
Переписка в чате социальной сети
ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО
Флаг Китая
МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление
Беременная женщина
Российские ученые объяснили, почему мозг беременных плохо адаптируется
Варшава
ОБСЕ рекомендовала Польше разделить власть и партии во время выборов
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
Бортпроводник рассказал о "пьяных" рейсах и проблемных пассажирах
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния