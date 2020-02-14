МИД предупредил россиян о манифестациях "желтых жилетов" в Париже

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных уличных беспорядках и ограничениях в движении транспорта в Париже в субботу, 15 февраля, из-за манифестаций сторонников "желтых жилетов".
"Франция – 15 февраля в г. Париж ожидаются манифестации сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки"- говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В ДСКЦ МИД отметили, что возможны протестные акции и в других крупных городах страны.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
11 декабря 2019, 15:16Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы