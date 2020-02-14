Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают

"Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор. Поэтому это еще предстоит как-то определиться, но в данном случае совершенно очевидно, если речь идет о выходном дне, тем более самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных, на что обратил внимание президент, то, соответственно, он также будет объявлен, как другие выходные дни, со всеми другими режимами оплаты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли день голосования оплачен гражданам и как он будет считаться.