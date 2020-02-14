Песков заявил о необходимости сохранить память о Лужкове

"Безусловно, доверие восстановлено. В данном случае речь идет о том, что отдаётся должное именно тому вкладу, который внёс Юрий Михайлович в развитие главного региона нашей страны - Москвы. Открещиваться, конечно, от этого наследия было бы неразумным, и поэтому мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент об этом говорил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли увековечивание памяти экс-мэра восстановление доверия к нему.