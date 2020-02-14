Песков заявил о необходимости сохранить память о Лужкове

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доверие к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, скончавшемуся в декабре прошлого года, безусловно, восстановлено, нужно сохранить память о нем, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил экс-мэр столицы Юрий Лужков, и о присвоении его имени столичному вузу "Московский городской университет управления правительства Москвы".
12 декабря 2019, 22:07Путин призвал увековечить память Юрия Лужкова
"Безусловно, доверие восстановлено. В данном случае речь идет о том, что отдаётся должное именно тому вкладу, который внёс Юрий Михайлович в развитие главного региона нашей страны - Москвы. Открещиваться, конечно, от этого наследия было бы неразумным, и поэтому мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент об этом говорил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли увековечивание памяти экс-мэра восстановление доверия к нему.
Лужков скончался в декабре прошлого года на 84-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.
Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 годы. 28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев подписал отставку Лужкова с поста мэра Москвы в связи с утратой доверия.