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Памела Андерсон попросила Путина помочь с охраной природы в Антарктике
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РИА Новости

Памела Андерсон попросила Путина помочь с охраной природы в Антарктике

12:53 14.02.2020
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© AP Photo / Franka BrunsАмериканская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008
© AP Photo / Franka Bruns
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Известная актриса и модель, ныне защитница прав животных Памела Андерсон написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравила Россию с 200-летием открытия Антарктиды и попросила его помочь сохранить природу шестого континента Земли.
Копию письма РИА Новости передал представитель Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики, работу которой поддерживает Андерсон, входящая в состав совета директоров Общества охраны морской фауны SSCS.
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Как пояснил РИА Новости представитель Коалиции, открытое письмо будет опубликовано на различных ресурсах и передано в администрацию президента России.
"Я призываю вас укрепить будущее историческое наследие России в регионе и встать на защиту Южного океана", - говорится в письме, датированном 14 февраля.
По мнению Андерсон, Россия может внести свой вклад в сохранение шестого континента, поддержав присвоение статуса охраняемых районов Восточной Антарктике, морю Уэдделла и району Антарктического полуострова.
Знаменитая зоозащитница подчеркнула, что сегодня Антарктика и Южный океан (совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду) сильно отличаются от того, что "увидели Беллинсгаузен и Лазарев" 200 лет назад.
"Сейчас регион переживает острый климатический кризис и утрату биоразнообразия. Как глобальное сообщество мы можем выработать меры, благодаря которым эта драгоценная дикая природа будет сохранена в будущем", - отметила Андерсон.
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Памела АндерсонВладимир ПутинАнтарктидаРоссияВ мире
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