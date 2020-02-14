Памела Андерсон попросила Путина помочь с охраной природы в Антарктике

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008

© AP Photo / Franka Bruns Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время пресс-конференции в Берлине 14 марта 2008

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Известная актриса и модель, ныне защитница прав животных Известная актриса и модель, ныне защитница прав животных Памела Андерсон написала письмо президенту РФ Владимиру Путину , в котором поздравила Россию с 200-летием открытия Антарктиды и попросила его помочь сохранить природу шестого континента Земли.

Копию письма РИА Новости передал представитель Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики, работу которой поддерживает Андерсон, входящая в состав совета директоров Общества охраны морской фауны SSCS.

Как пояснил РИА Новости представитель Коалиции, открытое письмо будет опубликовано на различных ресурсах и передано в администрацию президента России.

"Я призываю вас укрепить будущее историческое наследие России в регионе и встать на защиту Южного океана", - говорится в письме, датированном 14 февраля.

По мнению Андерсон, Россия может внести свой вклад в сохранение шестого континента, поддержав присвоение статуса охраняемых районов Восточной Антарктике, морю Уэдделла и району Антарктического полуострова.

Знаменитая зоозащитница подчеркнула, что сегодня Антарктика и Южный океан (совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду) сильно отличаются от того, что "увидели Беллинсгаузен и Лазарев" 200 лет назад.