СМИ пишут, что человек с коронавирусом посетил конференцию в Лондоне

Отмечается, что 6 февраля неизвестный посетил конференцию по тематике, связанной с автобусным транспортом – UK Bus Summit. Встреча проходила в конференц-центре имени Елизаветы II недалеко от Вестминстерского дворца, на конференции присутствовали около 250 человек, в числе которых были члены британского парламента и управляющие компаний-перевозчиков.

Организаторы мероприятия в четверг направили участникам электронное письмо с инструкцией от минздрава Англии. Ведомство посоветовало участникам конференции не предпринимать никаких действий, если они чувствуют себя хорошо, но рекомендовало оставаться дома и избегать контактов с другими людьми. Также медики посоветовали им звонить на горячую линию при проявлении симптомов заболевания, например, жара или кашля.

"Хотя степень контакта на саммите, которая могла быть с заболевшим, вряд ли значительна, мы соблюдаем принцип предосторожности и сообщаем вам (о положении дел – ред.)", - цитирует издание текст письма, направленного участникам.

Мероприятие шло только один день и включало в себя демонстрацию электрических автобусов и обсуждение автобусной системы и транспортной политики. В конференц-центре, который вмещает более 2,5 тысячи человек, провели в тот же день еще одну конференцию.

Власти ничего не говорят о заболевшем и не раскрывают его личную информацию из соображений конфиденциальности. Однако отмечается, что он один из девяти человек, у которых в Великобритании было диагностировано заражение новым коронавирусом.