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СМИ пишут, что человек с коронавирусом посетил конференцию в Лондоне
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РИА Новости

СМИ пишут, что человек с коронавирусом посетил конференцию в Лондоне

12:51 14.02.2020
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© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Человек, у которого медики впоследствии диагностировали заражение новым коронавирусом, присутствовал на конференции в центре Лондона, где мог контактировать с другими участниками мероприятия, пишет Financial Times.
Отмечается, что 6 февраля неизвестный посетил конференцию по тематике, связанной с автобусным транспортом – UK Bus Summit. Встреча проходила в конференц-центре имени Елизаветы II недалеко от Вестминстерского дворца, на конференции присутствовали около 250 человек, в числе которых были члены британского парламента и управляющие компаний-перевозчиков.
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Организаторы мероприятия в четверг направили участникам электронное письмо с инструкцией от минздрава Англии. Ведомство посоветовало участникам конференции не предпринимать никаких действий, если они чувствуют себя хорошо, но рекомендовало оставаться дома и избегать контактов с другими людьми. Также медики посоветовали им звонить на горячую линию при проявлении симптомов заболевания, например, жара или кашля.
"Хотя степень контакта на саммите, которая могла быть с заболевшим, вряд ли значительна, мы соблюдаем принцип предосторожности и сообщаем вам (о положении дел – ред.)", - цитирует издание текст письма, направленного участникам.
Мероприятие шло только один день и включало в себя демонстрацию электрических автобусов и обсуждение автобусной системы и транспортной политики. В конференц-центре, который вмещает более 2,5 тысячи человек, провели в тот же день еще одну конференцию.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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