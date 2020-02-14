Турция перебросила 400 бойцов спецназа на границу с Идлибом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкие военные отправили 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Турецкие военные отправили 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам, сообщает газета Sabah

"Четыреста бойцов турецкого спецназа отправлены в качестве подкрепления пограничным войскам, расположенным в приграничной с Идлибом зоне", - пишет газета.

В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с сирийским Идлибом вооружение и бронетехнику.

В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.