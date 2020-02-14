Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T12:48+0300
https://ria.ru/20200214/1564769365.html
Турция перебросила 400 бойцов спецназа на границу с Идлибом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533526_0:57:3078:1788_1036x0_80_0_0_41f8bcb3efd9869b0717217a14aa3879.jpg
РИА Новости

Турция перебросила 400 бойцов спецназа на границу с Идлибом

12:48 14.02.2020
688
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийско-турецкая граница
Сирийско-турецкая граница
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Сирийско-турецкая граница. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкие военные отправили 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам, сообщает газета Sabah.
"Четыреста бойцов турецкого спецназа отправлены в качестве подкрепления пограничным войскам, расположенным в приграничной с Идлибом зоне", - пишет газета.
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Вчера, 09:45Война в Сирии
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с сирийским Идлибом вооружение и бронетехнику.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Алеппо
Вчера, 05:51Война в Сирии
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
13 февраля, 19:47
Системное избиение. Эксперт спрогнозировал итог конфликта РФ и Турции
0001157
Обсудить 1
Война в СирииМинобороны ТурцииБашар АсадВладимир ПутинСирияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Алеппо
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
Сирийские военные в провинции Алеппо
Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией
Вертолет сирийских ВВС
В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в МИД вопрос о посещении россиянами Турции
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
МИД: успехи России в Африке вызывают ревность у США и союзников
Турецкие военные
Турецкие военные ликвидировали шесть курдов на севере Ирака
Сирийские военные в провинции Идлиб
ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского о "городе мечты" для крымчан
Вид Анкары
В Турции заверили, что принимают меры для охраны российских дипломатов
Турецкий военный в провинции Идлиб
США могут помочь Турции в Идлибе разведданными и военным оборудованием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния