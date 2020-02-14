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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T12:47+0300
https://ria.ru/20200214/1564769298.html
Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:47 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 18 нарушений, Турция - ни одного, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 7, Идлиб – 4, Хама – 4, Алеппо – 3. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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