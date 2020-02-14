Песков переадресовал в МИД вопрос о посещении россиянами Турции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в министерство иностранных дел вопрос журналистов о необходимости рекомендовать российским туристам не ехать сейчас в Турцию или вводить какие-то ограничения.
Ему задали вопрос о том, будут ли в Кремле рекомендовать МИД выпустить сообщение о том, что российским туристам сейчас не стоит посещать Турцию, или ввести какие-то ограничения для граждан.
"Это вопрос к министерству иностранных дел... но каких-то в настоящий момент индикаций в эту сторону нету. Но в то же время, еще раз повторяю - это вопрос для министерства иностранных дел", - сказал Песков журналистам.
Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях - он отметил, что ему угрожают.