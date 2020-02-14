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Татьяну Воробьеву назначили помощником Мишустина
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РИА Новости

Татьяну Воробьеву назначили помощником Мишустина

12:46 14.02.2020 (обновлено: 12:55 14.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Татьяна Воробьева назначена помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Воробьеву Татьяну Сергеевну помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина на время исполнения Михаилом Мишустиным полномочий председателя правительства РФ", - говорится в тексте распоряжения.
Другим документом Мишустин назначил Михаила Синелина замруководителя секретариата председателя правительства РФ.
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