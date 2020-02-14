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Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи
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РИА Новости

Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи

12:45 14.02.2020
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАкция в поддержку переписи населения в Крыму
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© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее "Коммерсант"со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. По данным издания, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.
"У Росстата заключен контракт с Ростелекомом на поставку программно-аппаратных комплексов - планшетов с операционной системой российского производства, со специализированным программным обеспечением, необходимым для работы переписчика и позволяющим сохранить в безопасности персональные данные. Есть контракт, прописанные условия его выполнения, и Росстат ожидает его выполнения", - сообщили в пресс-службе Росстата.
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Там добавили, что "у нас нет никакой информации о том, что сроки поставки планшетов могут быть изменены".
По условиям контракта, Ростелеком должен поставить для переписчиков в общей сложности 360 тысяч планшетов: первая очередь - 262,518 тысячи штук, вторая - 97,482 тысячи штук. Сумма закупки составит не более 7,2 миллиарда рублей.
Провинция Хубей стала эпицентром эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)РостелекомМоскваКитайЭкономика
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