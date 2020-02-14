В Кремле рассказали о задачах группы по поправке в Конституцию

"Во-первых, хочется просто напомнить, что поступает достаточно большое количество предложений по поправкам. И все эти поправки сейчас находятся на стадии анализа и рассмотрения в рабочей группе. Упомянутые вами поправки - тоже, и насчет индексации зарплаты, и так далее, они также обсуждаются наряду с другими поправками. Здесь речь не идет о каких-то попытках повысить явку. Здесь сначала речь идет о формулировке поправок. И вот как раз это и входит в сферу деятельности этой группы", - ответил Песков на вопрос о том, вносят ли подобные поправки для того, чтобы повысить явку на голосование.