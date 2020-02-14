В Кремле рассказали о задачах группы по поправке в Конституцию

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В сферу деятельности рабочей группы по поправке в Конституцию РФ входит формулировка этих изменений, а не попытки повышения явки на всенародном голосовании, это касается и предложения по внесению в основной закон страны индексации зарплат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на встрече с рабочей группой президент России Владимир Путин поддержал предложение закрепить в конституции обязательную индексацию заработных плат.
"Во-первых, хочется просто напомнить, что поступает достаточно большое количество предложений по поправкам. И все эти поправки сейчас находятся на стадии анализа и рассмотрения в рабочей группе. Упомянутые вами поправки - тоже, и насчет индексации зарплаты, и так далее, они также обсуждаются наряду с другими поправками. Здесь речь не идет о каких-то попытках повысить явку. Здесь сначала речь идет о формулировке поправок. И вот как раз это и входит в сферу деятельности этой группы", - ответил Песков на вопрос о том, вносят ли подобные поправки для того, чтобы повысить явку на голосование.