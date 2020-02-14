Замминистра финансов Сергей Сторчак покидает пост, сообщили источники

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замглавы Минфина Сергей Сторчак уходит из министерства, рассказал РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства, второй источник подтвердил информацию.

Собеседник агентства отметил, что постановления премьера пока нет, но решение принято и официально будет объявлено в ближайшие дни.

Источник добавил, что пост замминистра может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет — по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.

Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.