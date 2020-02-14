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Замминистра финансов Сергей Сторчак покидает пост, сообщили источники
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РИА Новости

Замминистра финансов Сергей Сторчак покидает пост, сообщили источники

12:43 14.02.2020 (обновлено: 13:19 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замглавы Минфина Сергей Сторчак уходит из министерства, рассказал РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства, второй источник подтвердил информацию.
Собеседник агентства отметил, что постановления премьера пока нет, но решение принято и официально будет объявлено в ближайшие дни.
Источник добавил, что пост замминистра может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.
В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет — по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.
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Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.
Максимов занимает должность замминистра экономического развития с октября 2018 года. До этого он был заместителем руководителем ФТС, а еще ранее — помощником министра финансов. В январе 2020-го ему исполнилось 34 года.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Сергей Сторчак
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