Замминистра финансов Сергей Сторчак покидает пост, сообщили источники

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замглавы Минфина Сергей Сторчак уходит из министерства, рассказал РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства, второй источник подтвердил информацию.
Собеседник агентства отметил, что постановления премьера пока нет, но решение принято и официально будет объявлено в ближайшие дни.
Источник добавил, что пост замминистра может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.
В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет — по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.
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Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.
Максимов занимает должность замминистра экономического развития с октября 2018 года. До этого он был заместителем руководителем ФТС, а еще ранее — помощником министра финансов. В январе 2020-го ему исполнилось 34 года.