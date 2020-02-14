Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле выразили уверенность, что В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в Идлибе.

Песков отметил, что на Москва и Анкара работают над ситуацией и продолжают контакты на уровне президентов, военных ведомств, также ведется обмен экспертными делегациями.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных группировок, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020 года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.