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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T15:04+0300
https://ria.ru/20200214/1564768831.html
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
https://cdn22.img.ria.ru/images/153203/23/1532032369_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_926b266a251802ca600eacdd73085b01.jpg
РИА Новости

Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

12:41 14.02.2020 (обновлено: 15:04 14.02.2020)
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© Sputnik / Атакан ШалджиоглуПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов
© Sputnik / Атакан Шалджиоглу
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в Идлибе.
Песков отметил, что на Москва и Анкара работают над ситуацией и продолжают контакты на уровне президентов, военных ведомств, также ведется обмен экспертными делегациями.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
12 февраля, 08:00
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Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных группировок, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января 2020 года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАлексей ЕрховДмитрий ПесковТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, чем теперь ответит российский монстр.
14 февраля, 15:43
Виталий Васин
3610319
Турецкий монстр, уже посеял среды народа Турции, ненависть к России.
14 февраля, 13:21
Пашик Манукыан
2220213
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