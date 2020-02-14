МИД: успехи России в Африке вызывают ревность у США и союзников

"К сожалению, успехи России на африканском направлении - я имею в виду, в первую очередь, прошедший саммит в Сочи - вызывают у многих западных держав определенную ревность и порождают попытки противодействовать продвижению России на континенте, максимально ограничить наши возможности сотрудничества с африканцами. Не гнушаются на Западе и различными мерами давления на наших африканских партнеров, которые выходят за рамки общепринятых норм международного общения", - сказал Кемарский.