МИД: успехи России в Африке вызывают ревность у США и союзников

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Успехи России в развитии сотрудничества с африканскими странами вызывают определенную ревность на Западе, сказал в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
"К сожалению, успехи России на африканском направлении - я имею в виду, в первую очередь, прошедший саммит в Сочи - вызывают у многих западных держав определенную ревность и порождают попытки противодействовать продвижению России на континенте, максимально ограничить наши возможности сотрудничества с африканцами. Не гнушаются на Западе и различными мерами давления на наших африканских партнеров, которые выходят за рамки общепринятых норм международного общения", - сказал Кемарский.
По его словам, активность вокруг Африки, безусловно, приводит и к повышению конкурентной борьбы между основными мировыми державами.
"Что касается наших подходов, то мы готовы к цивилизованной конкуренции", - отметил Кемарский, добавив, что именно США и их ближайшие союзники используют методы недобросовестной конкуренции.
"Африка рассматривается как континент будущего из-за богатейших запасов природного сырья, емкого потребительского рынка, что открывает большие возможности для развития торговых отношений. Помимо этого отдача от инвестиций в Африке зачастую значительно превышает ту норму прибыли, которая существует в других регионах", - заключил он.
Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в Сочи в октябре по инициативе России под председательством президента РФ Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.