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В Турции не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая граждан
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РИА Новости

В Турции не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая граждан

12:34 14.02.2020
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
АНКАРА, 14 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие врачи не выявили коронавирус ни у одного из 42 граждан Турции и дружественных ей стран, эвакуированных из китайского Уханя, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.
Ранее он сообщил, что в Турцию из Уханя на военно-транспортном самолета эвакуированы 42 человека, в том числе 32 турка, шесть азербайджанцев, трое грузин и один албанец.
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"Закончился 14-дневный карантин для тех, кто прибыл из Китая. Заключительные анализы 42 пассажиров не выявили вируса. Все прилетевшие выписаны", - заявил Коджа журналистам в Анкаре.
По его словам, турецкие медики начали использовать отечественную тест-систему для диагностики коронавируса, которая определяет его за 90-120 минут, вместо 3-4 часов у зарубежных аналогов. На сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом в Турции не выявлено.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1380 человек, выздоровели почти 7 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 64 тысячам. Вне Китая заражены более 500 человек.
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