В Турции не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая граждан

АНКАРА, 14 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие врачи не выявили Турецкие врачи не выявили коронавирус ни у одного из 42 граждан Турции и дружественных ей стран, эвакуированных из китайского Уханя , заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Ранее он сообщил, что в Турцию из Уханя на военно-транспортном самолета эвакуированы 42 человека, в том числе 32 турка, шесть азербайджанцев, трое грузин и один албанец.

"Закончился 14-дневный карантин для тех, кто прибыл из Китая. Заключительные анализы 42 пассажиров не выявили вируса. Все прилетевшие выписаны", - заявил Коджа журналистам в Анкаре.

По его словам, турецкие медики начали использовать отечественную тест-систему для диагностики коронавируса, которая определяет его за 90-120 минут, вместо 3-4 часов у зарубежных аналогов. На сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом в Турции не выявлено.