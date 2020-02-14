Зампрокурора района в Карачаево-Черкесии задержали за дачу взятки

"По согласованию с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Урупского района Карачаево-Черкесской республики Елены Тверитневой. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.