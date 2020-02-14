Зампрокурора района в Карачаево-Черкесии задержали за дачу взятки

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заместитель прокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"По согласованию с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Урупского района Карачаево-Черкесской республики Елены Тверитневой. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, женщина задержана.
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