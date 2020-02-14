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Религия и мировоззрение
2020-02-14T21:58+0300
https://ria.ru/20200214/1564767969.html
Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675400_0:256:3186:2048_1036x0_80_0_0_e1db31924858f2836f4786050975004a.jpg
РИА Новости

Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных

12:29 14.02.2020 (обновлено: 21:58 14.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы — например, в приюте для кризисных беременных.
"Мне представляется, что слова Водонаевой оскорбляют не только многие нынешние семьи, но и память поколений. Ведь в рядах Красной армии, освободившей мир от фашизма, были в основном ребята не из обеспеченных семей. И это были не рабы, это были освободители. И к ним у нее тоже презрение? Мне кажется, в данном случае штраф не поможет. А вот общественно-полезные работы могут оказаться действенными, и я имею в виду не подметание улиц. А потрудиться добровольцем в одном из наших приютов для беременных женщин в кризисной ситуации или в нашем гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям", — сказала РИА Новости Маркова.
Алена Водонаева в отделении полиции
13 февраля, 19:11
Женщина устроила пикет в поддержку Водонаевой на проходной в УВД
Она выразила надежду, что Водонаева "в процессе поймет, что беременным и малоимущим нужны не советы из серии "сделай аборт" или оскорбления", а "человеческая поддержка и реальная помощь".
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее, в частности, выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
Водонаева пообещала внимательнее относиться к формулировкам
13 февраля, 21:13
Водонаева рассказала о допросе в полиции
В четверг телеведущая дала пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. Проверка полиции связана с постом об абортах, сообщила в четверг журналистам адвокат Водонаевой Екатерина Гордон. Полиция пока не стала предъявлять Водонаевой претензий, проверка еще идет, отметила адвокат. После допроса Водонаева заявила, что впредь будет внимательнее подбирать слова, высказываясь на какую-либо тему.
"Спаси жизнь" — всероссийская программа помощи беременным женщинам и семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию, реализуется общероссийским общественным движением "За жизнь!"
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Обсудить 19
Религия и мировоззрениерелигияАлена ВодонаеваЕкатерина ГордонОбщество
Популярные комментарии
Мир праху нашим дедам и поклон до земли за Победу. Но тогда время было другое. Не лучше, не хуже - просто другое. В регионах с заработком действительно беда. Люди отчаиваются. Здоровые мужики вынуждены искать работу по вахтам на Северах. Дома их нет по три месяца. Разве это нормальная семья? А как мама с ребенком одна себя чувствует в это время? Отчасти Водонаева права - нужно хорошо взвесить свои силы, прежде чем детей заводить. У меня их трое, все здоровы и сыты. Работаю один. Но не от хорошей жизни в Москве оказался. А на счет быдла - ну кто скажет, что его нет? И пьют безбожно и детей тоже такие рожают. Зачем?
14 февраля, 13:08
Александр К
10910107
Точно, на год!!!
14 февраля, 12:34
Алексей Рахманов
3350019
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