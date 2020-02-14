Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных

"Мне представляется, что слова Водонаевой оскорбляют не только многие нынешние семьи, но и память поколений. Ведь в рядах Красной армии, освободившей мир от фашизма, были в основном ребята не из обеспеченных семей. И это были не рабы, это были освободители. И к ним у нее тоже презрение? Мне кажется, в данном случае штраф не поможет. А вот общественно-полезные работы могут оказаться действенными, и я имею в виду не подметание улиц. А потрудиться добровольцем в одном из наших приютов для беременных женщин в кризисной ситуации или в нашем гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям", — сказала РИА Новости Маркова.