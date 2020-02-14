Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы — например, в приюте для кризисных беременных.
"Мне представляется, что слова Водонаевой оскорбляют не только многие нынешние семьи, но и память поколений. Ведь в рядах Красной армии, освободившей мир от фашизма, были в основном ребята не из обеспеченных семей. И это были не рабы, это были освободители. И к ним у нее тоже презрение? Мне кажется, в данном случае штраф не поможет. А вот общественно-полезные работы могут оказаться действенными, и я имею в виду не подметание улиц. А потрудиться добровольцем в одном из наших приютов для беременных женщин в кризисной ситуации или в нашем гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям", — сказала РИА Новости Маркова.
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Она выразила надежду, что Водонаева "в процессе поймет, что беременным и малоимущим нужны не советы из серии "сделай аборт" или оскорбления", а "человеческая поддержка и реальная помощь".
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее, в частности, выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
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В четверг телеведущая дала пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. Проверка полиции связана с постом об абортах, сообщила в четверг журналистам адвокат Водонаевой Екатерина Гордон. Полиция пока не стала предъявлять Водонаевой претензий, проверка еще идет, отметила адвокат. После допроса Водонаева заявила, что впредь будет внимательнее подбирать слова, высказываясь на какую-либо тему.
"Спаси жизнь" — всероссийская программа помощи беременным женщинам и семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию, реализуется общероссийским общественным движением "За жизнь!"