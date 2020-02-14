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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-02-14T12:30+0300
https://ria.ru/20200214/1564767850.html
"Джентльмены" и ещё пять фильмов про криминальный Лондон
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564767705_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_cabeb1d44df9c52bedd365dd2c2f9d00.jpg
РИА Новости

"Джентльмены" и ещё пять фильмов про криминальный Лондон

12:30 14.02.2020
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Посмотрим
«Джентльмены» и ещё пять фильмов про криминальный Лондон
Вчера, 12:30
Романтика бандитизма, так любимая у нас, не чужда и британцам. Подпольный бизнес, барные потасовки, полицейские облавы, женщины, карты, деньги и очень много стволов – лондонские банды (среди которых есть разные национальности, в том числе и русские) создают сюжеты и образы, более чем достойные большого экрана.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:41 "Телохранитель" / "Лондонский бульвар"
4:15 "Слоёный торт"
5:44 "Порок на экспорт"
7:30 "Легенда"
8:56 "Долгая Страстная пятница"
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
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ПосмотримКино и сериалыПодкастЛондон
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