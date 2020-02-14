"Джентльмены" и ещё пять фильмов про криминальный Лондон

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Посмотрим «Джентльмены» и ещё пять фильмов про криминальный Лондон

Романтика бандитизма, так любимая у нас, не чужда и британцам. Подпольный бизнес, барные потасовки, полицейские облавы, женщины, карты, деньги и очень много стволов – лондонские банды (среди которых есть разные национальности, в том числе и русские) создают сюжеты и образы, более чем достойные большого экрана.